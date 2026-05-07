Die Hoffnung auf eine Einigung ‌im ⁠Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt den Goldpreis den dritten Tag ⁠in Folge an. Das Edelmetall verteuert sich um 1,3 Prozent auf 4748 Dollar je ‌Feinunze, nachdem es bereits am Mittwoch um rund drei ‌Prozent gestiegen war. «Gold legt heute zu, ​gestützt von einem nachgebenden Dollar und sinkenden Ölpreisen, da der bestehende Waffenstillstand vorläufig hält und die Hoffnung auf ein dauerhafteres, langfristiges Abkommen zwischen Washington und Teheran wächst», sagte Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade. Die Gewinne hielten sich ‌jedoch in Grenzen, da die Anleger wüssten, wie fragil die Lage sei. Die Goldpreise sind seit Kriegsbeginn Ende Februar um mehr als zehn Prozent gefallen, belastet ​durch Inflationssorgen angesichts der explodierenden Ölpreise.