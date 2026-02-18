Eine gesenkte Gewinnprognose macht den Aktien des IT-Sicherheitsexperten Palo Alto zu schaffen. Die Papiere des kalifornischen Unternehmens rutschen im vorbörslichen US-Handel um 7,5 Prozent ab. Palo Alto hob zwar sein Umsatzziel für 2026 an. ‌Allerdings rechnet ⁠das Unternehmen nun mit einem bereinigten Gewinn von 3,65 bis 3,70 Dollar je Aktie, nach einer früheren Prognose von 3,80 bis 3,90 Dollar. Palo Alto begründete den ⁠Schritt mit erhöhten Kosten durch Übernahmen von Firmen wie Koi und CyberArk, um seine Kapazitäten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) zu stärken. Die Experten vom Brokerhaus Piper Sandler verweisen darauf, dass das Unternehmen mit den ‌Zukäufen sein Angebot um Identitätsschutz und Systemüberwachung erweitere. «Wir sehen Palo Alto weiterhin als klaren langfristigen Gewinner, während sich der ‌Wettbewerb im KI-Sicherheitsmarkt verschärft.»