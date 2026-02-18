Die Ölpreise verteuern sich nach den abrupt beendeten Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland um rund drei Prozent. Brent-Rohöl klettert um 2,9 Prozent auf 69,37 Dollar je Fass, während sich die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) um drei Prozent auf 64,11 Dollar verteuert. Seit Wochen kommt es zu Unterbrechungen der russischen Öllieferungen durch die ‌Ukraine in ⁠die Slowakei und nach Ungarn. Kiew macht dafür einen russischen Angriff vom 27. Januar verantwortlich. Die unter US-Vermittlung stehenden Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf gingen nach zwei Tagen ohne Aussicht auf einen Durchbruch zu Ende. Im ⁠Konflikt zwischen dem Iran und den USA verstärkte zuletzt die zeitweilige Sperrung von Teilen der Strasse von Hormus die Besorgnis. Die Meerenge ist Teil der weltweit wichtigsten Routen für den Öltransport.