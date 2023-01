Der Kurs des Euro ist am Freitag Morgen unter 1,05 US-Dollar gefallen. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0492

Dollar gehandelt und damit so tief wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Nach Publikation der US-Arbeitsmarktdaten hat der EUR seine Verluste allerdings bis auf 1,0537 Dollar wieder wettgemacht.



Gegenüber dem Franken gab der Dollar seine Gewinne am Nachmittag ab un notiert unverändert bei 0,9355 Dollar. Der Euro wird zu 0,9868 Franken um 0,1 Prozent höher gehandelt.