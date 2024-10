Spekulationen auf einen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sorgen für immer weiter steigende Kurse bei Trump Media & Technology. Die Aktien des Unternehmens des Kandidaten der Republikaner schiessen zum US-Handelsstart um 12 Prozent in die Höhe auf über 54 Dollar. Wenn die Gewinne nach der Eröffnung anhalten, werden sie mit rund 56 Dollar so teuer sein wie seit Ende März nicht mehr. Bereits am Montag waren die Titel um etwa genauso viel auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. «Trump hat in den Umfragen eindeutig zugelegt, und in den Wettquoten erst recht», sagte Jan von Gerich, Chefanalyst beim nordeuropäischen Finanzkonzern Nordea. Meinungsumfragen zeigen jedoch nach wie vor ein enges Rennen in den sieben besonders umkämpften Bundesstaaten, in denen sich voraussichtlich die Wahl entscheiden wird.