Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. Unterstützung kommt von positiven Vorgaben aus den USA sowie von einer leichten Entspannung an den Anleihenmärkten. Nachrichtenmässig präsentiert sich der Start in die neue Woche noch relativ ruhig, in den kommenden Tagen wird aber der Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Die Royal Bank of Canada sieht dabei sowohl Risiken nach unten als auch positives Überraschungspotential. Hierzulande rücken etwa Givaudan, Lonza oder VAT mit Zahlen in den Fokus, in den USA stehen traditionell die Abschlüsse wichtiger Banken früh auf der Agenda.