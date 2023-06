Gegen über dem Franken hat sich der Euro nur wenig bewegt. Das Währungspaar hat sich bis zur Berichtszeit mit 0,9805 Franken über der Schwelle von 0,98 halten können, die sie am Morgen überwunden hatte. Das USD/CHF-Paar wird derweil eine Spur höher mit 0,8998 nach 0,8972 am Morgen gehandelt. Am späten Nachmittag kostet die der Euro 1,0894 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch klar über 1,09 notiert.