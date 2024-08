Die Quartalszahlen des KI-Chipriesen Nvidia belasten am Donnerstag die Märkte in Asien. Trotz Rekordumsätzen verfehlte der Ausblick des US-Unternehmens die hohen Erwartungen der Anleger. Die Aktie brach nachbörslich um 7,6 Prozent ein, der Marktwert sank um 236 Milliarden Dollar. «Nvidia ist in gewisser Weise Opfer seines eigenen Erfolgs geworden, da der Aktienkurs in diesem Jahr um mehr als 180 Prozent gestiegen ist und das Unternehmen in 14 der letzten 15 Quartale die Gewinnerwartungen übertroffen hat», sagt Tony Sycamore, Analyst bei IG. Es bleibe abzuwarten, ob die Ergebnisse das Ende der starken Affinität der Anleger für den Chiphersteller signalisierten. Die Reaktion der Anleger deute auf eine mögliche Diversifizierung hin.