Die erste, verkürzte Handelswoche dürfte wie gewöhnlich in ruhigen Bahnen verlaufen. Unternehmenstermine sind praktisch noch keine angesagt. Erste Informationen wurden bereits zu den Gästezahlen im bisherigen Winter oder vom vergangenen Gesamtjahr von einzelnen Bahnen publiziert, die Jungfraubahnen werden dies am Donnerstag tun.



Im Gegensatz zur Schweiz wurde etwa an den Börsen in Deutschland oder in den USA am 2. Januar bereits gehandelt. Sowohl der Dax als auch der Dow Jones Average legten dabei moderat zu. Für die Tech-Börse Nasdaq ging es indes deutlich nach unten. Die grundsätzlich positive Stimmung an den Börsen scheint dennoch vorerst noch anzuhalten. Die leichten Verluste des hiesigen Leitindex SMI in den beiden letzten Handelswochen des alten Jahres kann man als Konsolidierungsphase nach den starken Gewinnen in den Wochen zuvor betrachten.



Am Berichtstag wird hierzulande der Schweizer Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Monat Dezember veröffentlicht. Der PMI für die Industrie dürfte gemäss den Schätzungen der Analysten gegenüber November zwar zugenommen haben, aber weiterhin klar unter der Marke von 50 Punkten verharren. Der PMI für den Bereich Dienstleistungen hingegen dürfte weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 geblieben sein.