US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für eine mögliche Zinssenkung im September ein Stück weit geöffnet. In seiner Rede am Freitag auf der jährlichen US-Notenbankkonferenz in Jackson Hole wies er auf wachsende Risiken für den Arbeitsmarkt hin, betonte aber auch die Gefahr einer hartnäckigeren Inflation. Der Arbeitsmarkt scheine zwar im Gleichgewicht zu sein, sagte er. «Es ist jedoch ein ungewöhnliches Gleichgewicht, das aus einer deutlichen Verlangsamung sowohl des Angebots an als auch der Nachfrage nach Arbeitskräften resultiert.» Die Situation deute darauf hin, dass die Gefahren für die Beschäftigung zunehmen. «Sollten sich diese Risiken verwirklichen, kann dies schnell geschehen,» sagte er.