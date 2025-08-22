17:35
Der SMI gewann zum Handelsschluss 0,2 Prozent auf 12'265 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer auf ein Plus von rund 1,7 Prozent zu.
US-Notenbankchef Jerome Powell deutete am Freitag in seiner Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole eine mögliche geldpolitische Lockerung auf der nächsten Fed-Sitzung im September an. Er vermied es jedoch, sich auf eine Zinssenkung festzulegen. Anleger zeigten sich dennoch optimistisch: Händler taxierten die Wahrscheinlichkeit für eine September-Senkung auf 90 Prozent, vor Powells Aussagen hatte sie bei 75 Prozent gelegen.
Der Finanzinvestor Partners Group, dessen Geschäfte von tieferen Zinsen üblicherweise Rückenwind erhalten, verteuerte sich um 2,5 Prozent.
17:25
Die angeheizten Zinsfantasien treiben die Aktien von US-Investmentbanken an. Anleger setzen darauf, dass niedrigere Zinsen das Geschäft der Banken mit Fusionen und Übernahmen sowie Börsengängen ankurbeln. Die Aktien von kleineren und spezialisierten Häusern wie Moelis, Jefferies, Evercore und Piper Sandler steigen um fast vier Prozent. Stifel Financial und Lazard legen um fast drei Prozent zu, Oppenheimer um fast zwei Prozent.
17:15
Auch die Aktien von US-Medienkonzernen werden nach der Powell-Rede angetrieben. Niedrigere Zinsen verbilligen Kredite und kurbeln so die Konsumausgaben und Werbebudgets an, was die Werbeeinnahmen der Medienunternehmen steigert. Die Papiere von Warner Bros Discovery legen um 2,8 Prozent zu, Walt Disney gewinnen 2,3 Prozent und Comcast steigen um zwei Prozent. Paramount Skydance verteuern sich ebenfalls um rund zwei Prozent.
17:00
Die Hoffnung auf eine baldige US-Zinssenkung beflügelt an der Wall Street auch die Aktien von Stahlherstellern. Die Papiere von Nucor legen um 3,4 Prozent zu, die von Steel Dynamics um rund vier Prozent und die Titel von Cleveland-Cliffs um 3,7 Prozent. Stahlkocher könnten von niedrigeren Zinsen profitieren, da diese die Nachfrage von Kunden ankurbeln dürften, die derzeit unter der Inflation leiden. Der Branchenindex S&P 1500 Steel hat seit Jahresbeginn rund 19 Prozent gewonnen.
16:50
Die von US-Fed-Chef Jerome Powell genährte Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA gibt den Aktien der grossen Technologiekonzerne Auftrieb. Papiere der Google-Mutter Alphabet gewinnen rund zwei Prozent. Die Titel von Meta Platforms steigen um 1,4 Prozent, Amazon um 1,3 Prozent, Apple um 1,2 Prozent. Niedrigere Zinsen verbilligen Kredite für Unternehmen und können so Investitionen ankurbeln. Auch US-Fluggesellschaften sind gefragt: Der Branchenindex steigt um vier Prozent. Ebenso steigen Papiere aus der E-Autobranche. Tesla ziehen um mehr als fünf Prozent an.
16:45
Der Schweizer Aktienmarkt pendelt nach Beginn der Rede des Fed-Chefs um die Marke von 12'300 Punkten.
Der Leitindex SMI ist bereits vor Beginn der Rede Powells über die Marke gesprungen, hat zuletzt aber wieder etwas an Terrain eingebüsst. In ersten Reaktionen wurde zumindest der Beginn der Rede als «dovish» gelesen, also in Richtung bald sinkender Zinsen. Der US-Dollar gab in der Folge deutlich nach.
16:33
Die US-Aktienmärkte legten am Freitag zu, nachdem Fed-Chef Jerome Powell, in seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole die Tür für mögliche Zinssenkungen offen gelassen hat.
16:25
US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für eine mögliche Zinssenkung im September ein Stück weit geöffnet. In seiner Rede am Freitag auf der jährlichen US-Notenbankkonferenz in Jackson Hole wies er auf wachsende Risiken für den Arbeitsmarkt hin, betonte aber auch die Gefahr einer hartnäckigeren Inflation. Der Arbeitsmarkt scheine zwar im Gleichgewicht zu sein, sagte er. «Es ist jedoch ein ungewöhnliches Gleichgewicht, das aus einer deutlichen Verlangsamung sowohl des Angebots an als auch der Nachfrage nach Arbeitskräften resultiert.» Die Situation deute darauf hin, dass die Gefahren für die Beschäftigung zunehmen. «Sollten sich diese Risiken verwirklichen, kann dies schnell geschehen,» sagte er.
Powell warnte aber auch vor den Inflationsrisiken, die von Zöllen ausgingen. «Es ist jedoch auch möglich, dass der Aufwärtsdruck auf die Preise durch Zölle eine dauerhaftere Inflationsdynamik auslösen kann», sagte er. «Das ist ein Risiko, das bewertet und mit dem umgegangen werden muss.»
Sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump hatte die Federal Reserve den Leitzins Ende Juli in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Powell zufolge wollte die Fed erst mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die Zollerhöhungen auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken. Allerdings hatten auf der Sitzung zwei Währungshüter gegen die Mehrheit im Offenmarktausschuss für eine Senkung gestimmt. Das ist ungewöhnlich für die Federal Reserve, bei der es zuletzt Ende 1993 zwei Abweichler gegeben hatte.
Trump hat seitdem den Druck auf die unabhängige Notenbank und ihren Chef nochmal erhöht. Der Republikaner fordert von Powell schon seit längerem tiefere Zinsen. Die nächste Zinssitzung der Fed findet am 16. und 17. September statt.
15:50
Kurz vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell haben die US-Börsen am Freitag höher eröffnet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand 0,6 Prozent im Plus bei 45'055 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 6393 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,2 Prozent auf 21'120 Punkte zu.
Powells Wortwahl auf dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole könnte entscheidend für die Erwartungen an eine Zinssenkung im September sein. «Powell wird einen vorsichtigen Ansatz verfolgen», sagte Michael Matousek, Chefhändler bei US Global Investors. «Die Zölle beginnen wirklich zu wirken, also wird er weiterhin eine gewisse Vorsicht walten lassen.» Händler sahen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im kommenden Monat bei 69,5 Prozent. Vor einer Woche hatte sie noch bei mehr als 85 Prozent gelegen. Andere Fed-Vertreter hatten sich am Donnerstag weniger begeistert von der Idee einer baldigen Zinssenkung gezeigt.
Bei den Einzelwerten gaben Nvidia um rund zwei Prozent nach. Einem Bericht zufolge hat der Chiphersteller Foxconn gebeten, die Arbeit am KI-Chip H20 auszusetzen, dem fortschrittlichsten Nvidia-Produkt, das nach China verkauft werden darf. Aktien von Intuit fielen um 6,7 Prozent. Der Hersteller der Steuersoftware TurboTax prognostizierte für das erste Quartal ein Umsatzwachstum unter den Analystenschätzungen.
Angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen legten die Aktien des Discounters Ross Stores um drei Prozent zu.
15:35
15:25
Nach der moderaten Erholung der vergangenen Tage haben sich die Ölpreise am Freitag zunächst weitgehend stabil gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 67,71 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 11 Cent auf 63,62 Dollar unverändert.
Aktuell richten sich die Blicke der Akteure am Ölmarkt auch auf den Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Indien, das trotz massiver US-Kritik weiterhin reichlich Öl aus Russland importiert.
15:10
Wenige Stunden vor der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag sind die Anleger in New York vorsichtig optimistisch. Es herrscht die Hoffnung, dass Powell positive Hinweise in Richtung einer Zinssenkung auf der Sitzung Mitte September geben wird. Jüngste Aussagen einiger US-Währungshüter mahnen indes etwas zur Vorsicht.
Eine halbe Stunde vor dem Handelsstart an den US-Börsen taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 44'919 Punkte. Damit würde der Leitindex nach der weitgehenden Stagnation der vergangenen Tage ein minimales Wochenminus verbuche. Den zuletzt gebeutelten Tech-Index Nasdaq 100 erwartet IG mit 23'179 Punkten 0,2 Prozent im Plus, womit sich immer noch ein Wochenverlust von 2,2 Prozent abzeichnet.
Kurz nach Handelsbeginn ist die Rede von Powell angekündigt. Die Märkte preisen bereits mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für September die erste US-Leitzinssenkung 2025 sowie vor dem Jahresende eine weitere Senkung ein. Allerdings haben sich die Erwartungen zuletzt schon etwas abgekühlt.
Jüngst hatten bereits Aussagen einiger US-Währungshüter zur Vorsicht gemahnt. So sagte Beth Hammack, Chefin der lokalen Notenbank von Cleveland, dass sie nicht für eine geldpolitische Lockerung stimmen würde, wenn die Sitzung unmittelbar anstünde. Weitere Notenbanker hatten sich davor ähnlich zurückhaltend geäussert.
Die Märkte erschienen vor der Powell-Rede zu optimistisch, was die US-Geldpolitik angehe, warnte Rajeev De Mello, verantwortlich für die Anlageentscheidungen bei der Investmentgesellschaft Gama Asset Management. Er gehe davon aus, dass die Notenbank eine vorsichtige, datengestützte Haltung beibehalten werde. Gebe es im September keine Senkung, dürften die Kurse unter Druck geraten, ergänzte Stratege Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum.
Die Aktien von Zoom legten am Freitag vorbörslich um 3,9 Prozent zu. Der Anbieter von Videokonferenzen-Software überraschte im Rahmen eines erfreulichen Quartalsberichts auch mit seinem Jahresausblick für das Umsatzwachstum positiv.
Bei Ross Stores lobte das US-Analysehaus Jefferies, dass der Gewinn im abgelaufenen Quartal sowohl die eigene Planung der Discounterkette als auch die Markterwartungen übertroffen habe. Die Titel verteuerten sich um 3,4 Prozent.
Für die Anteilsscheine von Intuit ging es hingegen um 6,8 Prozent bergab. Der Hersteller von Finanzsoftware für Privatpersonen und Unternehmen blieb mit seinem Ausblick laut Jefferies hinter den gestiegenen Erwartungen zurück. Das Unternehmen habe in der Vergangenheit aber typischerweise konservative Ziele ausgegeben und diese dann übertroffen, betonte Experte Brent Thill.
Die Aktionäre von Workday mussten einen vorbörslichen Kursrutsch von 5,4 Prozent verdauen. Der Anbieter cloudbasierter Computersoftware für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung übertraf zwar laut Jefferies-Analyst Thill die Schätzungen für das zweite Quartal. Dazu komme ein erneut angehobener Margenausblick. Doch der Markt sei offenbar besorgt, dass KI-Tools die Anwendungen des Unternehmens verdrängen könnten. Daran konnte offenbar auch die Ankündigung des Unternehmens nichts ändern, mit Paradox einen KI-Spezialisten aus diesem Bereich zu übernehmen.
Für die Aktien von Nvidia zeichnet sich nach der jüngsten Konsolidierung ein Minus von 1,5 Prozent ab. Das Vorzeigeunternehmen für KI-Chips habe Komponentenlieferanten wie Samsung Electronics Co und Amkor Technology Inc angewiesen, die Produktion im Zusammenhang mit dem H20-KI-Chip einzustellen, berichtete die Tech-Publikation «The Information» unter Berufung auf ungenannte Quellen.
13:30
Wenige Tage vor Veröffentlichung der Quartalsergebnisse machen Berichte über einen Produktionsstopp eines bestimmten KI-Prozessors von Nvidia die Anleger nervös. Die Aktien des US-Konzerns fielen am Freitag im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um mehr als ein Prozent.
Insidern zufolge hat der Konzern seinen Zulieferer Foxconn angewiesen, die H20-Produktion einzustellen. Einem Medienbericht zufolge erhielten die Auftragsfertiger Amkor und Samsung gleichlautende Aufträge. Beim H20 handelt es sich um eine abgespeckte Version der im Westen erhältlichen KI-Prozessoren. Sie wurde speziell für den chinesischen Markt entwickelt, um die US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte in die Volksrepublik einzuhalten.
Die USA hatten das zeitweilige Verkaufsverbot für H20-Prozessoren kürzlich aufgehoben, woraufhin Nvidia 300.000 dieser Chips beim Auftragsfertiger TSMC bestellt hatte. Die Regierung in Peking warnt heimische Firmen jedoch vor dem Einsatz der Nvidia-Produkte. Sie befürchtet, dass der US-Konzern sogenannte Hintertüren einbaut, mit denen die Prozessoren überwacht oder aus der Ferne kontrolliert werden können. Nvidia hat dies stets zurückgewiesen. Auf den Produktionsstopp angesprochen, sagte Nvidia-Chef Jensen Huang, sein Unternehmen habe zahlreiche H20-Prozessoren auf Lager und warte auf chinesische Bestellungen.
13:15
Der milliardenschwere Cloud-Deal mit Meta ermuntert Anleger zum Einstieg bei Alphabet. Die Aktien der Google-Mutter steigen im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um mehr als ein Prozent. Die Facebook-Mutter Meta kauft einem Insider zufolge Rechen- und Speicherkapazitäten sowie andere Cloud-Dienstleistungen im Volumen von mehr als zehn Milliarden Dollar ein.
13:10
11:45
Der Leitindex SMI notiert 0,19 Prozent höher bei 12'265,34 Punkten und damit nur wenige Punkte unter dem Tageshoch.
Dabei verläuft das Geschäft laut Händlerangaben sehr ruhig. Es fehlten die Impulse, meint ein Börsianer. Daher warteten die Marktteilnehmer auf den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Notenbankertreffen in Jackson Hole heute Nachmittag, heisst es weiter.
Die Erwartungen an Powell sind dabei hoch. Es wird erwartet, dass sich der US-Notenbankchef zum weiteren geldpolitischen Kurs äussern und damit indirekt auf die Beeinflussungsversuche von US-Präsident Donald Trump reagieren wird. Letzterer fordert Zinssenkungen; Powell betonte bislang hingegen stets, dass sich das Fed bei den Entscheiden alleinig auf Daten stütze.
Derweil wird einer Zinssenkung in den USA im September mittlerweile nur noch eine Chance von mehr als 70 Prozent zugemessen. Vor einer Woche waren es noch über 90 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung («Hopium») genommen worden, meint ein Händler. Zuletzt hatte der Präsident der Fed von Kansas City gesagt, das Fed brauche sehr eindeutige Daten, um den Leitzins zu ändern. Neben dem offiziellen Thema der Konferenz, dem Arbeitsmarkt, dürfte es inoffiziell in den Fluren des Veranstaltungshotels aber auch sehr viel um die Zukunft und die Unabhängigkeit des Fed gehen, meint ein Händler.
Gesucht sind vor allem Alcon (+2,7 Prozent). «Der Titel steht nun wieder etwas auf, nachdem er an den Vortagen nach den Zahlen heruntergeprügelt worden ist», sagt ein Händler. Der Augenheilmittelkonzern hat am Dienstagabend erneut die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und bei den Zahlen enttäuscht. Dennoch wurden die mittel- und langfristigen Ziele nicht in Frage gestellt. Darauf haben mehrere Banken zwar ihr Kursziel gesenkt aber gleichzeitig aber die Kaufempfehlungen bestätigt.
Zu den Gewinnern zählen auch die Anteile von Adecco (+2,1 Prozent), die den Vortagesverlust damit mehr als wettmachen. Auch die Technologiewerte Logitech (+1,4 Prozent) und VAT (+1,0 Prozent) sowie am breiten Markt auch AMS Osram (+2,4 Prozent), Comet (+1,2 Prozent) und Inficon (+1,6 Prozent) sind im Gewinnerfeld zu finden.
Die Aktien von Swatch (+1,1 Prozent) ziehen ebenfalls an. Grund dafür könnten laut Händlern Berichte sein, dass bei Swatch «Insider» immer wieder grössere Käufe tätigten. Zudem erhole sich Swatch von den Verlusten von Anfang Woche. Die Aktien der Konkurrentin Richemont (+0,9 Prozent) legen ebenfalls zu.
Ausserdem liegen die Finanzwerte UBS (+0,9 Prozent) und Partners Group (+0,5 Prozent) in der Gunst der Anleger. Gefragt sind auch Amrize (+0,7 Prozent), Lindt & Sprüngli PS (+1,0 Prozent) und Givaudan (+0,6 Prozent).
Bei den Schwergewichten konsolidieren Nestlé (-0,2 Prozent) und Novartis (-0,4 Prozent) ihre jüngsten Avancen. Roche (+0,3 Prozent) legen wiederum zu. Geberit (+0,1 Prozent) seien dabei, wieder Boden zu finden nachdem die Zahlen diese Woche zunächst für verstärkte Gewinnmitnahmen gesorgt hatten, heisst es weiter.
Die überschaubare Liste der Verlierer wird von Schindler PS (-0,7 Prozent) angeführt. Dahinter folgen noch Swiss Life (-0,5 Prozent) und Zürich (-0,4 Prozent) sowie Holcim (-0,1 Prozent) und Swisscom (-0,1 Prozent).
Die Aktien von Allreal (-1,0 Prozent) geben nach Zahlen nach, die der Luzerner Kantonalbank sind unverändert. Beiden Unternehmen ist im Halbjahr eine starke Gewinnsteigerung gelungen. Stadler Rail (+2,2 Prozent) würden nach Berichten über Insiderkäufe ebenfalls gesucht, meint ein Händler.
11.00
Geplante Steuererhöhungen für den polnischen Finanzsektor setzen der Warschauer Börse zu. Der dortige Leitindex fällt um 3,5 Prozent und steuert auf den grössten Tagesverlust seit fast fünf Monaten zu. Die Regierung will die Körperschaftssteuer für Banken auf 30 von 19 Prozent anheben. Diese Entscheidung sei überraschend, schreiben die Analysten der Investmentbank Ipopema.
10:35
10:30
Die Aktien von Kühne+Nagel steigen 0,4 Prozent auf 168,35 Franken. Kepler Cheuvreux korrigierte einer Branchenstudie die Gewinnerwartungen für den Logistiker. Der zuständige Analyst setzt daher neu ein Kursziel von 200 von zuvor 250 Franken für die Aktien von Kühne+Nagel. An der Kaufempfehlung wird indes festgehalten.
09:10
Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell am Nachmittag am Notenbankertreffen in Jackson Hole dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Dafür sprechen auch die uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee. Die Erwartungen an Powell seien hoch, heisst es am Markt weiter.
Der US-Notenbankchef dürfte sich zum weiteren geldpolitischen Kurs äussern und damit indirekt auf die Beeinflussungsversuche von US-Präsident Donald Trump reagieren. Letzterer fordert Zinssenkungen; Powell betonte bislang hingegen stets, dass sich das Fed bei den Entscheiden alleinig auf Daten stütze.
Derweil wird einer Zinssenkung in den USA im September mittlerweile noch eine Chance von mehr als 70 Prozent zugemessen. Vor einer Woche waren es noch über 90 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung («Hopium») genommen worden, meint ein Händler. Zuletzt hatte der Präsident der Fed von Kansas City gesagt, das Fed brauche «sehr eindeutige Daten», um den Leitzins zu ändern.
Es fehlten eben die kursbewegenden Impulse, meint ein Händler. «Die Auslandsvorgaben sind nicht richtungsweisend und das Nachrichtenaufkommen ist mehr als überschaubar.» Er verweist im weiteren auf den Tageskommentar der Onlinebank Swissquote: «Alle Augen auf Powell, das trifft es sehr gut.»
Zahlen gibt es nur aus den hinteren Reihen, wo Allreal (minus 0,2 Prozent) und die Luzerner Kantonalbank (plus 0,5 Prozent) über die jüngste Geschäftsentwicklung berichtet haben. Beiden Unternehmen ist eine beachtliche Gewinnsteigerung gelungen.
08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,1 Prozent tiefer indiziert. Alle 20 SMI-Titel zeigen mehr oder weniger einen Wert von 0,1 Prozent Minus. Auch am breiten Markt sind fast alle Aktien vorbörslich leicht tiefer, wobei es keine grossen Abweichungen nach unten gibt.
07:30
In Erwartung einer höheren Nachfrage des Top-Abnehmers China decken sich Anleger mit Aluminium ein. An der Londoner Börse LME steigt der Preis dieses Industriemetalls am Freitag um 0,4 Prozent auf 2595 Dollar je Tonne. Der chinesische Terminkontrakt gewinnt 0,6 Prozent auf 20.730 Yuan je Tonne. Das Angebot werde sich 2026 verknappen, da sich das Produktionswachstum verlangsame, prognostizieren die Analysten der ANZ Bank.
06:20
Investoren warten auf die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole. Die Finanzmärkte erhoffen sich von Powell Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September, nachdem es zuletzt Anzeichen für eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes gegeben hatte. «Die Märkte sind vor der überaus wichtigen Rede in Jackson Hole angespannt», sagt Carol Kong, Ökonomin und Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia in Sydney. Das wahrscheinlichste Szenario sei jedoch, dass Powell vor den wichtigen Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation keine endgültigen Hinweise darauf geben werde, was die Fed als Nächstes tun werde. Dem FedWatch-Tool der CME Group zufolge rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent mit einer Zinssenkung im September. Am Donnerstag hatte dieser Wert noch bei 82,4 Prozent gelegen.
06:00
An den asiatischen Börsen zeigen sich die Anleger nervös. In Tokio schwankte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zwischen Gewinnen und Verlusten und liegt fast unverändert bei 42.615,09 Punkten. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 3.096,34 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 3.784,80 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 4.319,66 Punkte.
05:45
05:30
Die Ölpreise bleiben nach ihren kräftigen Gewinnen vom Vortag weitgehend unverändert. Sie waren jedoch auf dem besten Weg, eine zweiwöchige Verlustserie zu beenden, da die Hoffnung auf einen baldigen Frieden zwischen Russland und der Ukraine schwand. Damit steigt die von den Ölverkäufern geforderte Risikoprämie.
Die Ölpreise wurden auch durch einen unerwartet starken Rückgang der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche gestützt. Dies deutet auf eine starke Nachfrage hin. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stagniert bei 67,58 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei 63,45 Dollar.
01:00
Nach den jüngsten Rekorden und vor erwarteten geldpolitisch wichtigen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Die zunächst etwas deutlicheren Auftaktverluste verringerten sich im Anschluss an veröffentlichte Konjunkturdaten. Das Hauptaugenmerk ist aber bereits auf Freitag gerichtet, denn US-Notenbankchef Jerome Powell wird dann auf der Notenbankenkonferenz in Jackson Hole reden.
Daten von S&P Global zufolge wuchs die US-Industrieproduktion wegen einer stärkeren Nachfrage im August so rasch wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Die Erwartungen wurden übertroffen, auch mit dem Sprung über die Expansionsschwelle. Zudem fielen Daten zum Häusermarkt stark aus. Statt eines erwarteten Rückgangs legten die Verkäufe bestehender Immobilien im Juli zu.
Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,34 Prozent tiefer auf 44.785,50 Punkten. Zwei Tage zuvor war er noch über 45.200 Zähler auf ein Rekordhoch geklettert. Nachdem der bekannteste Wall-Street-Index einen kleinen Teil der Gewinne wieder abgegeben hatte, zeigte er sich seither stabil.
Der marktbreite S&P 500 hatte vor rund einer Woche eine Bestmarke erreicht. Am Donnerstag gab er um 0,40 Prozent auf 6.370,17 Punkte nach. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 verlor 0,46 Prozent auf 23.142,58 Zähler.
Alles in allem warten die Anleger auf Powell und hoffen auf Hinweise auf eine Zinssenkung im September. Das dürfte sich nach Ansicht von Chefökonom Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust auch erfüllen.
An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten im September inzwischen als eingepreist. Für das Gesamtjahr werden, wie Heise schreibt, wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte aber sei, «ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark». Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten.
Unter den Einzelwerten standen im Dow die Aktien von Walmart im Blick. Weder ein überraschend guter Quartalsumsatz noch die daher angehobene Prognose für den Jahreserlös konnten die nicht unweit vom Rekordhoch entfernten Papiere stützen. Sie fielen mit minus 4,5 Prozent an das Index-Ende. JPMorgan hatte dies bereits erwartet und dabei auf den berichteten Gewinn je Aktie verwiesen. Dieser habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmassnahmen nicht erreicht.
Einen Kurseinbruch um 21,6 Prozent erlitten die Papiere von Coty . Sie notieren unter 4 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Der Kosmetikkonzern litt im abgelaufenen Quartal unter dem deutlichsten Umsatzrückgang seit mehr als vier Jahren. Analysten hatten zwar mit einer negativen Entwicklung gerechnet, wurden aber von deren Ausmass überrascht. Auch der für das laufende Quartal avisierte weitere Rückgang fiel heftiger als befürchtet aus. Am Vortag hatte bereits Branchenkollege Estee Lauder mit der Gewinnprognose enttäuscht.
(cash/Reuters/AWP)
