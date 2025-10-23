Ein Rückschlag bei der Impfstoffentwicklung schickt die Aktien von Moderna auf Talfahrt. Die Papiere des US-Biotechunternehmens fallen an der Wall Street um drei Prozent. Moderna stoppt nach eigenen Angaben die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Cytomegalovirus (CMV), nachdem dieser das Ziel einer entscheidenden Studie verfehlt hatte. Dabei handelt es sich um ein Virus, das bei einer Übertragung von der Mutter auf das ungeborene Kind zu Geburtsfehlern führen kann. Experten zeigten sich zurückhaltend. «Wie die meisten Anleger haben wir ein Scheitern des CMV-Impfstoffs nicht als Frage des Ob, sondern des Wann betrachtet», schrieben die Analysten der Investmentbank Leerink Partners. Grund dafür sei der langsame Studienfortschritt, eine gescheiterte Zwischenanalyse und Hinweise des Managements auf eine mögliche Änderung der Bewertungskriterien der Studie gewesen.