Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Freitag aufgrund der Unsicherheit im Vorfeld wichtiger Beschäftigungsdaten aus den USA in engen Bandbreiten. Die Anleger warteten auf den im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten sollen Klarheit darüber bringen, ob die US-Notenbank im September die erwartete Zinswende mit einer Senkung um einen halben oder einen viertel Prozentpunkt einleiten wird. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 36.568,05 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent tiefer bei 2605,31 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2797,59 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3265,46 Punkte. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte erklärt, dass die politischen Entscheidungsträger eine weitere Abschwächung des Arbeitsmarktes nicht begrüssen und damit den Boden für eine Zinssenkung im September bereitet.