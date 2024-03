Die Anleger haben am Freitag die Finger von vielen Aktien an der Schweizer Börse gelassen. Händler erklärten, das Rätselraten über den Zeitpunkt der Zinswende in den USA habe die Investoren von breiten Käufen abgehalten. Angesichts einer hartnäckigen US-Inflation machten sich Zweifel an raschen Zinssenkungen breit. Bei der Zinsentscheidung kommenden Mittwoch ist Börsianern zufolge noch nicht mit geldpolitischen Lockerungen zu rechnen. Aus den Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell dürfte jedoch klarer werden, ob die Erwartungen der Marktteilnehmer für eine Zinswende ab Jahresmitte gerechtfertigt sind. Der SMI verlor zum Handelsschluss 0,4 Prozent auf 11'676 Punkte. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer auf ein Plus von knapp 0,5 Prozent zu.