Daher rücke auch die positive Vorgabe aus China in den Hintergrund. Dort wurden weitere Stützungsmassnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. Doch angesichts der schweren Krise im Immobiliensektor trauten die Anleger den steigenden Kursen nicht, meint ein Händler. Mit dem September steht laut Raiffeisen nun auch noch der historisch schlechteste Börsenmonat bevor. Anleger sollten sich daher defensiv positionieren, so die Genossenschafter. Händler erinnern dagegen an die Börsenweisheit «Sell in May and go away, but remember to come back in September». «Wer dieses Jahr nach dem ersten Teil des Sprichworts gehandelt hat, ist gut gefahren», sagt der Händler. Mitte Mai stand der SMI nämlich mit 11'616 Punkten auf Jahreshoch.