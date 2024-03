Die US-Vorgaben für den Beginn der neuen Woche sind eher mässig. So haben die New Yorker Börsen am Freitag Verluste verzeichnet und damit an ihre jüngste Schwäche angeknüpft. Während die Standardwerte gemessen am Dow Jones Industrial rund ein halbes Prozent einbüssten, waren die Technologiewerte mit -1 Prozent etwas stärker unter Druck. Im Vergleich zum Europa-Schluss passierte allerdings nicht mehr allzu viel. Der SMI hat am Freitag zum Schluss 0,4 Prozent verloren, auf Wochensicht war das ein kleiner Gewinn (+0,2%). Das neue Allzeit-Hoch vom Mittwoch bei knapp 11'800 Punkten konnte am Donnerstag und Freitag also nicht gehalten werden.