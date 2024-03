Die Anleger müssen sich in dieser Woche auf ein wahres Minenfeld von Zentralbanksitzungen einstellen: Die Zentralbanken der USA (Fed), Japans (BoJ), Grossbritanniens, der Schweiz, Norwegens, Australiens, Indonesiens, Taiwans, der Türkei, Brasiliens und Mexikos treffen sich diese Woche, und obwohl erwartet wird, dass viele von ihnen ihre Geldpolitik beibehalten werden, gibt es durchaus Raum für Überraschungen. Es wird erwartet, dass die BoJ nach acht Jahren negativer Zinssätze das Ende der ultralockeren Geldpolitik einläutet und die Fed eine langsamere Zinssenkung in den USA anstrebt. «Für Japan scheint ein moderater und schrittweiser Weg der geldpolitischen Normalisierung angemessen für eine Wirtschaft, die nicht an höhere Zinsen gewöhnt ist, und daher wird die politische Botschaft entscheidend sein», sagte Carl Ang von MFS Investment Management. Es gilt als sicher, dass die Fed die Zinsen bei 5,25 bis 5,5 Prozent belassen wird, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie angesichts der hartnäckigen Inflation sowohl auf Verbraucher- als auch auf Produzentenebene einen höheren längerfristigen Ausblick für die Politik signalisiert. «Wir rechnen jetzt mit drei Zinssenkungen bis 2024, während wir zuvor vier erwartet hatten, vor allem wegen des etwas höheren Inflationspfads», sagte Jan Hatzius von Goldman Sachs.