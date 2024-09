Die Übernahmepläne des australischen Unternehmens Rea setzen die Aktie seiner Muttergesellschaft News Corp unter Druck. Die Papiere des Medienkonglomerats geben an der Wall Street zwei Prozent nach. Rea betreibt mehrere Immobilienportale rund um den Globus und erwägt nach eigenen Angaben den Kauf des britischen Branchenriesen Rightmove. Gewinnmitnahmen drücken die Aktie von Rightmove am Dienstag um rund fünf Prozent, nachdem sie am Montag um mehr als 25 Prozent in die Höhe schossen. Die Rea-Titel verloren nach der Ankündigung gut fünf Prozent, am Dienstag notieren sie leicht im Plus.