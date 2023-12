An die Spitze der 20 grössten börsenotierten Unternehmen setzte sich mit 1,0 Prozent Kursplus Kühne+Nagel. Der Logistikkonzern, der im Juni anstelle der übernommenen Grossbank Credit Suisse in den SMI eingezogen war, hat dieses Jahr ein Drittel an Wert gewonnen und gehört zu den grössten Gewinnern unter den Bluechips. Gefragt blieb auch die UBS, deren Aktien nach dem am Vortag bekanntgewordenen Einstieg des aktivistischen Investors Cevian weitere 0,7 Prozent vorrückten. Die Grossbank hat dieses Jahr 52 Prozent an Wert gewonnen, beflügelt vor allem durch den günstigen Kauf der in Schieflage geratenen Rivalin Credit Suisse.