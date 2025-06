Während einige bereits an ein Sommer-Rally denken, falls der Konflikt nicht weiter eskaliert, rufen sich andere den noch nicht gelösten Zollstreit wieder in Erinnerung. Derweil sorgten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Ausschuss des Repräsentantenhauses für leicht höhere Erwartungen auf möglicherweise doch zwei Zinssenkungen in den USA im laufenden Jahr. Im Tagesverlauf rückt der Nato-Gipfel in Den Haag in den Blick, an dem Aussagen von US-Präsident Donald Trump erneut die Märkte bewegen könnte.