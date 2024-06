Die Zweifel an einer Wirtschaftserholung in China wurden indes durch einen Aufbau an Kupferbeständen genährt. So schwollen die von der LME lizenzierten Lager deutlich an, vor allem in Asien. Seit Mitte Mai sind die Vorräte auf 158.700 Tonnen und damit um mehr als 50 Prozent gestiegen. Bei den anderen Industriemetallen ging es am Mittwoch ebenfalls aufwärts. Der Preis für Aluminium stieg um 1,1 Prozent auf 2514 Dollar pro Tonne, Zink zog um 0,8 Prozent auf 2861 Dollar an. Blei verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 2238 Dollar.