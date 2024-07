In China verschreckten dagegen die jüngsten Inflationsdaten die Anleger. Die Verbraucherpreise in der Volksrepublik sind die im Juni den fünften Monat in Folge gestiegen, jedoch nicht so stark wie erwartet. Die Börse in Shanghai verlor 0,6 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,3 Prozent nach. «Das Risiko einer Deflation ist in China nicht verschwunden», sagte Analyst Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Die inländische Nachfrage bleibe schwach.