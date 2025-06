Der Bitcoin ist weiter in Richtung Rekordhoch gestiegen. In der Nacht zum Dienstag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 110'587 US-Dollar. Er lag damit in der Nähe des Rekordhochs, das zuletzt am 22. Mai bei 112'000 Dollar erreicht worden war. Zuletzt ist der Kurs aber wieder etwas gesunken, auf 109'300 Dollar.