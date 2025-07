Vor dem Wochenende, an dem so vieles passieren könne, und nach einer bisher eigentlich erfreulichen Börsenwoche schalteten die Anleger einen Gang zurück und strichen Gewinne ein, resümieren Händler bis zum Mittag. Die Unsicherheit bezüglich der neuen Zolltarife sei einfach zu gross, heisst es weiter. US-Präsident Donald Trump hat inzwischen die neuen Zolltarife an zahlreiche Länder verschickt. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch nicht eingetroffen. Der EU und anderen Ländern ohne Einigung hatte Trump zuletzt mit pauschalen Zöllen in Höhe von 15 oder 20 Prozent gedroht.