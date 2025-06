Zudem steht am Mittwoch die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise bevor. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Diese Daten könnten zeigen, ob die Zollpolitik des US-Präsidenten bereits Spuren bei den Preisen hinterlassen habe, heisst es weiter. Während US-Präsident Trump das Fed zu Zinssenkungen auffordert, will das Fed weiter zuwarten. Sollte die US-Inflation im Mai zugelegt haben, könnten sich die Notenbanker in ihrer Meinung jedenfalls bestätigt sehen, schreibt die Helaba in ihrem morgendlichen Kommentar.