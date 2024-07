Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte auf der Hut geblieben. Der Dax notierte am Morgen 0,2 Prozent höher bei 18.270 Punkten. «Die Investoren befinden sich im Spannungsfeld von Politik und Zinsentscheid», sagte Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Neben der unsicheren politischen Lage in Frankreich stehen vor allem Hinweise auf einen Zeitpunkt der erwarteten Zinssenkung in den USA im Fokus. Notenbank-Chef Jerome Powell steht am Nachmittag (MESZ) bei einer Repräsentantenhaus-Anhörung den zweiten Tag in Folge Rede und Antwort.