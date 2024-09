Am Schweizer Markt dürfte es am Mittwoch ebenfalls ruhig bleiben, Termine stehen nur wenige an. Hinweise auf die Konsumstimmung in der Schweiz gibt der monatlich publizierte Konsumindikator der Postfinance, die für die Erstellung auf die Zahlungsdaten ihrer Kundinnen und Kunden zurückgreift. Am Abend publiziert dann der Flughafen Zürich seine Verkehrszahlen für den August. Derweil hat die Demokratin Kamala Harris in der Nacht auf Mittwoch den Republikaner Donald Trump in einer TV-Debatte zur US-Präsidentschaftswahl herausgefordert und die beiden Kandidaten haben sich hitzige Debatten geliefert.