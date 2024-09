«Der Weg des geringsten Widerstandes sollte wahrscheinlich aber erst einmal weiter aufwärts gehen, so dass auch der Dax eine gute Chance hat, die nächste Schallmauer von 19'000 Punkten zu durchbrechen», sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. Auf Konjunkturseite haben Börsianer am Nachmittag den ISM Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in den USA im Blick. Am Markt wird zwar mit einer leichten Erholung gerechnet, jedoch soll der Konjunkturindikator unter der Schwelle von 50 verharren, ab der Wachstum signalisiert wird. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin macht unterdessen Intel auf sich aufmerksam. Der US-Konzern präsentiert dort eine für Künstliche Intelligenz (KI) optimierte Prozessor-Familie. Bislang hat das Unternehmen den KI-Trend verschlafen und vor allem bei ertragsstarken Hochleistungsprozessoren für Server keine konkurrenzfähigen Produkte im Angebot. Bei den Einzelwerten haben Anleger zudem Volkswagen im Fokus. Neun Jahre nach dem Auffliegen der massenhaften Manipulationen bei Dieselmotoren muss sich der ehemalige Volkswagen-Chef Martin Winterkorn erstmals in einem Strafverfahren vor Gericht verantworten.