Zudem zeichnet sich für die Schweiz Erleichterung im Zollstreit mit den USA ab: US-Präsident Trump bestätigte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle. Gleichzeitig bleibt die US-Zinspolitik ein wichtiges Thema an den Märkten. Zuletzt äusserten sich erneut einige Fed-Vertreter skeptisch, dass es im Dezember zu der erwarteten Zinssenkung kommen wird. «Spannend wird nun, wie viele und welche Daten den Notenbankern bis zur Entscheidung zur Verfügung stehen, wenn die Behörden wohl bald wieder ihre Arbeit aufnehmen», sagte ein Händler.