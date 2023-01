Der SMI zieht 0,89 Prozent auf 11'075,94 Punkte an. Der Leitindex knüpft damit am zweiten Handelstag des Jahres an die starke Performance des Vortages an und setzt den schwungvollen Start ins Jahr fort. Gestützt wird die freundliche Stimmung von positiven Zeichen von der Inflationsfront aus Europa und zuletzt auch aus der Schweiz. Aber auch die Öffnungsschritte in China werden erneut kommentiert. Die chinesische Regierung werde in naher Zukunft trotz der Warnungen vor weiteren Infektionswellen wohl das Wachstum der Wirtschaft in den Vordergrund stellen, heisst es etwa in einem Kommentar der UBS. Dies mache konjunkturelle Hoffnungen auf Sicht von 6 bis 12 Monaten.