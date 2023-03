Ein Medienbericht über eine mögliche Schuldenrestrukturierung ermunterte Anleger zum Einstieg bei WeWork. Die Aktie des kriselnden US-Bürovermieters stieg um bis zu knapp zwölf Prozent auf 1,27 Dollar. Am Ende stand noch ein Plus von 4,3 Prozent. Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit Investoren über die mögliche Restrukturierung seiner ausstehenden Schulden in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar und eine Geldspritze von voraussichtlich Hunderten Millionen Dollar, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Finanzierung dürfte WeWork helfen, den Betrieb zumindest für ein paar Jahre aufrechtzuerhalten.