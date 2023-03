Die Ökonomen der UBS haben ihre Zinsprognose angepasst. Sie begründen diesen Schritt damit, dass die Inflation in der Schweiz zu Jahresbeginn deutlich stärker gestiegen ist als erwartet. Trotzdem dürfte sie im Jahresverlauf deutlich nachgeben. Die UBS erwartet für das Gesamtjahr 2023 eine Inflation von 2,5 Prozent (bisher 2,1 Prozent). Sie dürfte bis zur zweiten Jahreshälfte wieder auf die 2-Prozent-Marke zurückfallen und dort verweilen. "Eine höhere Inflation und eine bessere Konjunktur in der Schweiz sowie eine aggressivere Geldpolitik der EZB dürften die SNB zwingen, die Leitzinsen im März um 50 Basispunkte und im Juni um 25 Basispunkte zu erhöhen", so die Ökonomen. In der zweiten Jahreshälfte dürften die Leitzinsen bei 1,75 Prozent stabil bleiben. Das Risiko, dass die Inflation stärker als erwartet steigt und die SNB die Leitzinsen noch stärker und für länger anhebt, ist nicht vernachlässigbar, fügt die Schweizer Grossbank an.