In Japan hat am Morgen nach Fed und EZB an den vorangegangenen zwei Handelstagen noch die Bank of Japan über ihre aktuelle Zinspolitik informiert. Sie will ihre Billiggeld-Politik künftig flexibler handhaben. Dies kommt, nachdem die Märkte mit Blick auf Fed und EZB davon ausgehen, dass diese nun erst einmal nicht weiter an der Zinsschraube drehen. Wichtig dürften in diesem Zusammenhang die im Tagesverlauf erwarteten Inflationsdaten sein.