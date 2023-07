Der Euro hat am Freitag zugelegt und seine Vortagsverluste teilweise wettgemacht. Am Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1032 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro bei 1,0968 und damit deutlich niedriger notiert. Auch zum Franken macht der Euro am Freitag wieder etwas Boden gut. Das EUR/CHF-Paar wurde am frühen Abend bei 0,9575 gehandelt nach 0,9533 am frühen Morgen. Für das USD/CHF-Paar ergibt das 0,8679 nach 0,8691 am Morgen.