Die USA und China haben in ihren Gesprächen zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten nach Angaben beider Seiten in Genf am Wochenende eine Einigung erzielt. Die versöhnlichen Töne der zwei grössten Volkswirtschaften der Welt lindern die Nervosität an den Märkten etwas, aber eine grosse Veränderung ist in Asien noch nicht sichtbar. Denn Details zur Einigung stehen noch aus.