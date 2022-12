Auch zum Franken zeigt sich der Greenback am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Der Dollar geht derzeit zu 0,9296 nach 0,9268 am Mittag und 0,9234 Franken am Morgen um. Der Euro knüpft zur Schweizer Währung an seine leichten Gewinne vom Vormittag an und wird derzeit zu 0,9857 Franken gehandelt.