Investoren bleiben nervös. Am Donnerstag sorgt das auch am Schweizer Aktienmarkt für Vorsicht. Dass der Leitindex anders als seine europäischen Pendants im Plus notiert, ist den Schwergewichten geschuldet, die den SMI im grünen Bereich halten. Denn an sich sei die Stimmung eher verhalten. Bereits am Vortag hatten neu aufflammende Sorgen rund um die Bankenkrise belastet.