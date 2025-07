Die meisten asiatischen Börsen haben am Freitag zum Ende der Woche wieder Fahrt aufgenommen. Der japanische Aktienindex Nikkei stieg leicht an, da die Aktien von Chip-Herstellern an die Rekordjagd der Wall Street über Nacht anknüpften. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 39.828,20 Punkte zu und der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 2.829,67 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3.469,70 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent auf 3.978,25 Punkte.