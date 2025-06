Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag mit 0,1 Prozent im Plus bei 16’465 Zählern. Grundstoffe (+4,9 Prozent), Versorger (+0,6 Prozent), sowie Technologie (+0,5 Prozent) führen den Index an. Holcim und Amrize gehören dem Grunstoffe-Sektor an. Nicht-zyklischer Konsum (-0,2 Prozent) und der Industriesektor (-0,15Prozent) zählen zu den Schlusslichtern.