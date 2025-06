Die Bank Goldman Sachs erklärte in einem Bericht vom Sonntag, dass die Sorte Brent kurzzeitig einen Höchststand von 110 Dollar pro Barrel erreichen könnte, wenn die Ölströme durch die kritische Wasserstrasse einen Monat lang halbiert würden, und in den folgenden elf Monaten um zehn Prozent niedriger bleiben würde. Die Bank geht nach wie vor davon aus, dass es zu keiner nennenswerten Unterbrechung der Erdöl- und Erdgasversorgung kommt, und fügt hinzu, dass es weltweit Anreize gibt, eine anhaltende und sehr grosse Unterbrechung zu verhindern. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,8 Prozent auf 78,37 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,8 Prozent fester bei 75,18 Dollar. Beide Ölsorten waren zuvor mehr als drei Prozent auf 81,40 Dollar beziehungsweise 78,40 Dollar gestiegen und hatten damit ein Fünfmonatshoch erreicht, bevor sie wieder etwas an Bewertung verloren.