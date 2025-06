Entscheidend wird sein, ob der Zugang zur Wasserstrasse von Hormus, über die etwa ein Viertel des weltweiten Ölhandels und 20 Prozent der Flüssiggaslieferungen laufen, weiterhin zugänglich bleibt. «In einem Szenario, in dem der Iran die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus selektiv unterbricht, sehen wir Brent-Öl bei mindestens 100 Dollar pro Barrel», so Vivek Dhar, Rohstoffanalyst bei der Commonwealth Bank of Australia. Allerdings kämen bei einer Schliessung der Wasserstrasse auch die iranischen Ölexporte zum Erliegen, so der Analyst weiter. Der iranische Fernsehsender Press TV berichtete, das iranische Parlament habe eine Massnahme zur Schliessung der Meerenge beschlossen. Der Iran hat bereits in der Vergangenheit mit der Schliessung der Strasse von Hormus gedroht, dies aber nie in die Tat umgesetzt.