Der Goldpreis hat am Montag seine Rekordserie fortgesetzt. Am Nachmittag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.956,19 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Am Morgen hatte er noch etwas niedriger notiert. Zuletzt hatte der Goldpreis am vergangenen Donnerstag einen Höchststand erreicht.