Der Swiss Market Index fällt 0,15 Prozent. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sorgten vorbörslich für nachgebende Indikationen, heisst es am Markt. Am Vortag hatten leicht über den Erwartungen liegende US-Inflationsdaten auf die Aktienkurse gedrückt. Die Inflationsdaten hatten die Zinssorgen wieder verstärkt und am US-Anleihemarkt einen klaren Anstieg der Renditen ausgelöst, nachdem sie zuletzt gesunken waren. Die Anleger müssten sich wohl oder übel auf ein «Higher for Longer» bei den Zinsen einstellen, so ein Händler.