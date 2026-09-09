In China rückten derweil die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf ‌die heimische Wirtschaft in den Fokus. Angriffe der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien sowie US-Schläge gegen iranische Öltanker trieben die Energiekosten in die Höhe, was die Inflation im August anheizte. Die Erzeugerpreise stiegen um 3,8 Prozent, die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent. «Höhere internationale Rohöl- und ​Buntmetallpreise haben die Preise in den entsprechenden Branchen in China in die Höhe getrieben», sagte ​Dong Lijuan, Statistikerin beim Nationalen Statistikamt. Die schwache Binnennachfrage dämpfte jedoch ​einen breiteren Preisauftrieb.