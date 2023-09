Am Vortag waren vor allem die beiden Luxusgüter- und Uhrenwerte Richemont und Swatch deutlich unter Druck gestanden. Dies nach Aussagen des Richemont-Präsidenten, wonach die hartnäckige Inflation langsam auch auf die gut betuchten Konsumentinnen und Konsumenten durchschlage. Während der Abwärtskurs bei Richemont leicht (-0,3 Prozent) weiter geht, gibt es bei Swatch I (+0,6 Prozent) eine kleine Gegenbewegung. Die Uhrenmarke Swatch wird am kommenden Samstag fünf Modelle angelehnt an die Weltmeere in Kooperation mit der ebenfalls zur Swatch Group gehörenden Luxusuhrenmarke Blancpain lancieren - was laut Händlern wieder auf einen Prestigeerfolg hoffen lässt.