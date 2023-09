Nach vier Sitzungen mit Kursverlusten hat die Schweizer Börse am Donnerstag zu einer Gegenbewegung angesetzt. Während an anderen Börsenplätzen das schwache Wachstum in der Euro-Zone und in China sowie die Sorgen vor länger anhaltenden höheren Zinsen in den USA den Anlegern die Stimmung verdarben, griffen die Anleger in der Schweiz vor allem bei krisensicheren Titeln zu. Der SMI gewann zum Handelsschluss 0,6 Prozent auf 10'993 Punkte.