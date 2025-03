Auch zum Wochenstart erhalten die Papiere Unterstützung von Analystenseite. In einer Branchenstudie schauen sich die Experten von Bernstein die Folgen einer möglichen deutschen Ausgaben-«Bazooka» an. Vor allem Personaldienstleister sollten von höheren Ausgaben und einer Rückkehr zum Wachstum in Deutschland profitieren, heisst es in dem Report. So könnte Deutschland als Motor des verarbeitenden Gewerbes in Europa einen breiteren Aufschwung katalysieren.