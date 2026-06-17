«Vor der Fed-Sitzung am Abend nehmen Anleger weiter Risiko aus ihrem Portfolio, zumal die Bewertungen gerade durch SpaceX immer höher werden», sagt ein Händler. Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weniger auf die Entscheidung selbst geschaut; denn es werden unveränderte Zinsen erwartet. «Der Blick der Anleger wird sich vielmehr auf den ersten Auftritt von Warsh, seinen Ton und die Dot Plots richten - und ob es sogar zu einer 'taubenhaften' Überraschung kommt», so ein Börsianer.