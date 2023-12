Ansonsten ist der Nachrichtenfluss vor den nahenden Weihnachtsfeiertagen eher gering. Der Handel dünne zunehmend aus, heisst es weiter. Gleichzeitig gibt es angesichts des Rekordlaufs an ausländischen Börsen immer mehr mahnende Stimmen am Markt. So könnte eine Eskalation im Roten Meer, wo die Huthi-Truppen Angriffe auf Frachtschiffe machen, für grössere Lieferkettenprobleme sorgen. Zudem habe der CNN-Gier-Index die Phase «Extreme Greed» erreicht. Dies deute in der Regel darauf hin, dass ein Rallye überzogen sein könnte. Auch der SMI-Volatilitätsindex befindet sich mit rund zehn Punkten nur wenig über seinen Tiefstständen, was ebenfalls auf einen «überkauften» Markt hindeutet.