Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 149,55 Yen und legte leicht auf 7,2846 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte rückte er etwas auf 0,8986 Franken vor. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0386 Dollar und gab um 0,1 Prozent auf 0,9337 Franken nach. Der als sicherer Hafen geltende Yen legte zu, wobei die japanische Währung zusätzlichen Auftrieb durch die niedrigeren Renditen der US-Staatsanleihen erhielt. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko bereits am 4. März in Kraft treten werden - und nicht erst am 2. April, wie er am Vortag vorgeschlagen hatte - und dass Waren aus China mit einem zusätzlichen Zoll von 10 Prozent belegt werden sollen. «Ein Markt, der seine Empfindlichkeit auf die jüngsten Schlagzeilen über Zölle reduziert hatte, musste seine Reaktionsweise überdenken», sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone.